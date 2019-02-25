慰勉馨生人 小英強調嚴查酒駕
總統蔡英文24日在犯罪被害人保護協會於台中國家歌劇院舉辦的感恩音樂會活動中，向出席的馨生人代表表達關懷！她強調，降低酒駕是政府的責任，法務部已經在著手修法；政府一定會嚴查酒駕避免憾事再度發生。
財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會與台中地檢署，24日在台中歌劇院舉辦「馨聆饗宴、音愛而聲」感恩音樂會。邀請犯罪被害人及家屬等馨生人到場聆聽，法務部長蔡清祥、法務部政務次長陳明堂、法務部常務次長張斗輝等，近2000人到場聆聽。
總統蔡英文在下午1時30分抵達會場，在音樂會前與會馨生人代表會面，逐一問候關懷致意，馨生人現場將繪畫作品送給蔡總統表達感謝，現場氣氛溫馨。
蔡總統表示，犯保等團體及單位，給予被害人和家屬充分資訊及協助，請馨生人不用恐懼、獨自面對訴訟。現場還有遭酒駕肇事身受重傷的被害人及家屬，感謝協會安排大家一起欣賞音樂會演出，讓藝術治療傷痛。
針對酒駕肇事問題，蔡總統強調，降低酒駕是政府的責任。法務部已在著手修法，政府一定會嚴查酒駕，避免憾事再度發生。
遭酒駕者肇事導致頸部以下全癱的受害者「致圻」，以嘴巴咬搖桿繪製1幅圖送給蔡總統；22歲「立偉」，父親在他就讀小一時不幸遭殺害，繪畫1幅荷花畫作，送給蔡總統表示感謝。
(中國時報)
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