癌末作家 推動兒童臺語文學
癌末作家顧德莎用餘生推動推動臺語文學向下扎根，催生《幼穎兒童臺語文學》，24日在嘉義市文財殿成立，揪集研究臺語文學及文化多年的文教人士深耕幼兒臺語教學，文財殿贊助發行刊物，市長黃敏惠期許臺語文學能成長茁壯。
顧德莎說，當閩南語被聯合國教科文組織列入即將瀕臨消失的語言，生長在這塊土地的人有責任讓臺語被保留下來，「幼穎」是植物幼芽，象徵新生命，創刊《幼穎兒童臺語文學》希望把臺語往下扎根，教幼兒寫臺語文，才能長期保存在地風俗民情和聲韻的方法，兒童學習多種語言，更能開發語文的潛質。
顧德莎號召在台灣圖書室共讀臺語文學的同好，成立《幼穎兒童臺語文學》半年刊，由蕭藤村老師擔任首席顧問，總編輯是教育部閩南語績優老師韓滿，編輯群有作家鄭順聰編輯顧問，編輯群有興嘉國小老師董育儒、陳淑文、阮劇團臺語指導老師林瑞、嘉北國小本土語言老師黃惠祺、協志工商老師張玉琴，文財殿贊助刊物的發行。
蕭藤村說，顧德莎是「產婆」，他負責煮熱水，進而誕生以國小學童為對象的全台第1本兒童文學刊物，語言若沒有文字記錄下來，會快速消失，《幼穎兒童臺語文學》鼓勵孩子創作臺語詩文，顧德莎用生命保存臺語，需要大家集氣為她加油。
黃敏惠說，臺語是很美、優雅的語文，顧德莎用生命推動期待它發光發熱，希望更多勇媽們做夥來教小孩子說臺語、寫臺語詩文，傳承優美的語文。
顧德莎、蕭藤村、韓滿、黃敏惠都朗讀臺語詩，帶動全場一起朗讀，氣氛熱烈。《幼穎兒童臺語文學》徵求臺語詩、散文，對象以嘉義縣市國中以下學生為主，初期半年發行1次，每年1月、5月出刊，出版頁數120頁，創刊號徵文期間為2月11日至4月30日截稿，5月底出刊。
(中國時報)
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