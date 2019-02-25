台東農特產 登天貓平台販售
台東縣長饒慶鈴23日在台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事等人陪同下率台東縣農會與北京「家有購物集團」簽訂合作備忘錄，初步規畫台東農特產品將可在天貓電商平台設「台東館」販售，為台東優質農產品尋求新媒體的銷售新契機！
家有購物集團是大陸11家電視購物中，第4家成立的電視購物集團，購物覆蓋率遍及大陸全國，目標從以往的客廳購物到現在的掌上購物，都占有一席之地。
合作備忘錄簽約儀式上，台東縣農會與家有購物集團宣布雙方將進行深度合作，包含資源分享、優勢互補的原則，互視為戰略合作夥伴，讓更多人了解台東的無汙染有機農產品，讓優質的商品進入中國大陸市場。
為銷售台東純淨無汙染的優質農特產品，家有購物集團開先例與天貓洽談要設立「台東館」，也已獲得阿里巴巴集團邀請成立許可及支持，阿里巴巴也承諾未來旗下的「菜鳥物流（冷鏈物流）」會加入台東館的營運協助，未來台東農特產品在大陸將開展全方位營銷合作的運營模式，是全台首創！
饒慶鈴對家有購物集團表達高度肯定，並表示一直以來台東縣都在尋求新的發展契機，台東縣農會願意嘗試與家有購物這樣的優秀平台合作，共同促進經濟發展，是在為兩岸民眾謀福祉，這也是她這趟行程最期待能達成的目標。
饒慶鈴希望台東農民、商家不要錯失良機，要顧好農特產品的品質，縣府會努力幫忙將銷路打開，一起攜手打造「台東」單一品牌市場，她強調這完全符合她施政的三個應用程式「開放、整合、創新」。
(中國時報)
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