桃市立游泳池老舊 遇雨必漏水

2019年02月25日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市中小學校運動會23日至26日舉行，其中游泳項目在市立游泳池舉行，24日上午下起滂沱大雨，市立體育場位於2樓的休息區也下起小雨，室內漏水嚴重，選手必須躺在小水池上面休息，令家長相當憤怒。體育局表示，此為老舊建築，原本就計畫年底要重建，25日會找廠商即刻改善處理。

「只要遇到下雨，就一直漏水！」陪伴小孩到市立游泳池參賽的家長相當生氣，認為這是早已存在的陳年問題，卻市府不見改善，只能先用帆布鋪在地上，讓小朋友暫時休息，而一旁的水桶，根本來不及盛裝不斷滴落的雨水，工作人員也只能無奈得拚命掃水。

氣憤的家長只能向市議員詹江村投訴，他說，家長反映，現場僅有一名不能做主的科員要面對眾多民怨，要求體育局須檢討游泳池相關設施的安全及堪用度。

多次到市立游泳池比賽的選手指出，他們只要遇到下雨，休息區就會漏水，怕淋到雨，也只能在室內也撐起雨傘。

體育局綜規科代理科長何佩雯指出，市立游泳池於1994年興建，已是25餘年的老舊建築，目前體育局已經在進行ROT前置作業規畫，預計今年下半年度辦理招商。

現場漏水的狀況，何佩雯也表示，已經找好廠商搭頂棚，將雨水引流到外面，24、25日的賽程不會有影響，會盡速改善。

(中國時報)