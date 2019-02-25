1.5萬勇腳花博馬 風雨中熱情完賽
2019「花博馬」24日清晨起跑！賽事路線串聯花博3大展區，1萬5000名跑者不畏寒風細雨，從豐原體育場出發；途經葫蘆墩圳、后豐自行車道、九號隧道、花樑鋼橋、水流東桐花步道等知名景點，完賽後就近體驗當地美食參觀花博，刺激大台中觀光經濟發展。
「2019台中世界花博國際公益馬拉松」24日清晨6時30分準時開跑！1萬5000名參賽者分組出發；還有葡萄牙、西班牙、南非、波蘭、日本、大陸等逾200位好手參賽。台中市運動局長李昱叡、繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍、立委江啟臣等到場鳴槍，花博吉祥物「歐米馬」現身為跑者加油打氣。
來自彰化的許慕驊報名半馬組，首次參賽的他提到，路線中的泰安段陡坡很有挑戰性；碰上雨天必須更專心跑避免滑倒，不過回到會場有熱水盥洗相當貼心。半馬女子組的李惠娟也對陡坡印象深刻，所幸朋友引導協助，雨中路跑仍獲得不錯成績。
陳清龍表示，「花博馬」路線串聯花博三大展區豐原、后里及外埔，為台中世界花博宣傳，更打出「上午跑花博、下午逛花博」口號，鼓勵跑者完賽後就近參觀；另邀請10位攝影師為選手拍照，免費提供原始照片供跑者下載。
(中國時報)
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