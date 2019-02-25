傳統工藝走進新課綱 扎根校園

2019年02月25日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府文化資產管理處首次推出傳統工藝教案，規畫「傳統木雕」與「傳統彩繪」兩大教案，針對高中職學生共規畫12個單元、每單元3小時課程，結合108年新課綱「藝術領域」內涵，提供免費下載運用，希望能將傳統工藝扎根校園，讓傳統技藝的傳習方式更為多元。

以手工製作為主的傳統工藝，呈現製作者智慧巧思，並體現日常生活需求。台南為台灣文化資產保存的重鎮，擁有多位技藝精湛的工藝名師，為達傳習功效及強化技術的保存，文資處於去年委託高雄師範大學美術系麥惠珍老師，結合108年新課綱，編寫傳統工藝－木雕、彩繪2份教案，並於今年初完成。

此次教案規畫「傳統木雕」與「傳統彩繪」，分別邀請台南市傳統工藝保存者陳啟村與廖慶章老師協助，結合技法運用與創意運用。

例如將木雕淺浮雕技法運用在杯墊設計製作，輔以橡皮擦印章刻印以訓練刀法熟練度；彩繪部分則以傳統建築的「堵頭」裝飾花紋為基礎，融合美感元素，結合燈具紋飾設計。

文資處強調，藉由課程規畫，循序漸進幫助學子認識傳統藝術脈絡，習得相關技藝工法，並透過創意發想與生活結合，引發學習興趣，讓傳統藝術翻轉新視野，後續也會陸續規畫相關教師研習課程。

(中國時報)