移動與遷徙 高美館跨國特展
中國時報
曹明正／高雄報導
去年高雄巿長選戰意外打響「北漂」議題，高美館與與韓國京畿道美術館跨國合作，即起至5月19日推出《移動與遷徙－從地方到他方的故事》國際當代藝術交流展，透過藝術視角，探究人類移動及遷徙的歷史軌跡。
展覽由台灣獨立策展人吳尚霖及韓國策展人金潤瑞聯手規畫，邀請19組、共22位國內外藝術家，以不同類型作品參展。高美館長李玉玲說，展覽歷經兩年多籌備，透過各種子計畫的串連後，得以完整地呈現在大眾面前。
京畿道美術館長崔銀珠說，「移動與遷徙」讓人對於外來人口及移民的議題有感而發，透過展覽的3個單元「勿忘」、「何處」以及「流浪」，民眾欣賞時，將可感受台、韓兩地藝術家，對於詮釋作品的共通與差異處。
台灣策展人吳尚霖在籌備展覽的兩年間，不斷地往返台灣、韓國兩地。他說，「移動」讓人們走出自己熟悉的地方，也走進了世界，22位藝術家來自部落、都市及鄉村，以不同觀點，帶領觀眾用不一樣的角度看「世界」。
高美館說，遷徙造就了人類歷史，為何要遷徙，背後的動力是什麼？民眾可從展場不時以植物及花朵盤繞的中文及韓文字意象，如何表現勿忘、何處與流浪3大主題一窺究竟。而在展期結束後，展覽將於7月巡展至韓國。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。