移動與遷徙 高美館跨國特展

2019年02月25日 04:10 中國時報 曹明正／高雄報導

去年高雄巿長選戰意外打響「北漂」議題，高美館與與韓國京畿道美術館跨國合作，即起至5月19日推出《移動與遷徙－從地方到他方的故事》國際當代藝術交流展，透過藝術視角，探究人類移動及遷徙的歷史軌跡。

展覽由台灣獨立策展人吳尚霖及韓國策展人金潤瑞聯手規畫，邀請19組、共22位國內外藝術家，以不同類型作品參展。高美館長李玉玲說，展覽歷經兩年多籌備，透過各種子計畫的串連後，得以完整地呈現在大眾面前。

京畿道美術館長崔銀珠說，「移動與遷徙」讓人對於外來人口及移民的議題有感而發，透過展覽的3個單元「勿忘」、「何處」以及「流浪」，民眾欣賞時，將可感受台、韓兩地藝術家，對於詮釋作品的共通與差異處。

台灣策展人吳尚霖在籌備展覽的兩年間，不斷地往返台灣、韓國兩地。他說，「移動」讓人們走出自己熟悉的地方，也走進了世界，22位藝術家來自部落、都市及鄉村，以不同觀點，帶領觀眾用不一樣的角度看「世界」。

高美館說，遷徙造就了人類歷史，為何要遷徙，背後的動力是什麼？民眾可從展場不時以植物及花朵盤繞的中文及韓文字意象，如何表現勿忘、何處與流浪3大主題一窺究竟。而在展期結束後，展覽將於7月巡展至韓國。

(中國時報)