基隆慶天穿 傳承客家底蘊
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆市「熱鬧尞天穿」活動24日在基隆文化中心廣場熱鬧展開，副市長林永發代表市長林右昌出席活動，頒發客家豬籠粄DIY親子競賽得主，也希望藉此活動永續傳承客家傳統文化。
今年全國客家日活動在文化中心廣場舉辦，開場由客家花鼓班學員帶來精采生動的表演，會場陳列許多客語和福菜教學看板，還舉辦客家豬籠粄DIY親子競賽，參加民眾將客家粄脆排列出創意造型後拍照記錄，前5名由林永發頒發獎牌。
此外，會場園遊會讓喜愛炒米粉、水板仔、鹹菜肚片湯等客家傳統美食的民眾大飽口福，現場還有客家山歌、舞蹈、口說藝術、戲劇等各式展演輪番演出，不僅讓參加民眾邊看戲邊享用美食，也體會到豐厚的客家文化底蘊。
林永發說，天穿日是客家人感念女媧補天的特殊節慶，2011年政府將天穿日訂為全國客家日，這次透過客語闖關遊戲、福菜製作和美食饗宴，藉由親子互動參與，讓民眾在無形中學習、傳承客家傳統文化。
此外，基隆市文化局長陳靜萍、基隆市客委會主委劉邦常、副議長林沛祥也到場同樂，一同齊聚歡慶天穿日。
(中國時報)
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