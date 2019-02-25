防豬瘟 議員要求立法列管斃死豬
桃園市為桃園機場所在地，比起其他縣市，防範非洲豬瘟為「重中之重」，市議員徐玉樹、林政賢要求相關單位，做好防疫及廚餘回收政策，他們憂心桃園市180多家養豬場當中，有63家不願配合環保局的廚餘再利用政策，其中更有35家完全不願意配合，市府應訂立相關施行細則，斃死豬必須申報、列管、追蹤去處，違者予以重罰。
坊間傳聞有業者專收購養豬場的斃死豬製作肉類加工品，徐玉樹要求，為避免任何可能的疫病傳染，市府應高度重視，斃死豬必須申報、列管、追蹤去處，違者予以重罰。
環保局長呂理德表示，防範非洲豬瘟及廚餘回收政策已做最好準備，如果萬一發生疫情，所有養豬用廚餘一定要用合格蒸煮設備，如果發生疫情，也會有相關應變措施。
不過徐玉樹質疑，有養豬戶向他陳情，市府已經通令養豬戶，除了合格業者外，一律禁用廚餘，他認為，顧及養豬戶生計，農業局應制訂補助辦法，全面禁用恐將衝擊養豬戶收益，他要求如果發生疫情，禁止使用廚餘，市府應做好因應及處理。農業局長郭承泉指出，目前並沒有全面禁用廚餘的政策。
(中國時報)
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