清潔隊甄臨時員 體能、回收技能決勝負
台中市環保局清潔隊甄選臨時人員，24日在國立中興大學體育館測試體能與資源回收分類技能，這次甄選報考人數達1895人，預計錄取165名，平均錄取率約8.7％；經甄選通過並錄取者，將於3月16日與8月1日分二梯次進行分發報到。
環保局指出，今年1895名的報考人當中，男性為1419名、女性則是476名，男女比例約3比1。學歷部分以具大專以上學歷者報考者859名(4成5)佔最多，高中職814名(4成1)次之，另有碩士學歷者14名。
針對年齡分布來看，這次報考年齡從最年輕18歲至最年長62歲都有，以30至39歲階段最多有699人，占36.9％，其次為20歲至29歲占30.1％， 20歲以下有26人報名，60歲以上也有6人來挑戰。
環保局長吳志超表示，甄選作業以落實考試公平性、公開選拔符合清潔隊需求人才，以及加強照顧弱勢為三大主軸。今年165位臨時人員甄選名額除一般類組140名外，特別針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民、勞工安全衛生等特定身份市民提供25名的保障名額。
甄選方式採體能測試與資源回收分類技能二項辦理，體能測試採「30公尺負重折返跑（共60公尺）」，測驗成績以紅外線終端攝影記錄判讀；接著進行資源回收分類技能測驗，考試過程完全公開透明。
(中國時報)
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