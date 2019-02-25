街頭隨機殺婦 裁定收押不禁見
中國時報
程炳璋／台南報導
台南市22日驚傳怪女子持刀隨機殺婦事件，警方23日逮捕林姓女凶嫌，落網的林女對殺人動機交代不清，警方認為她精神狀態不佳，被害婦人大嘆倒楣遇上瘋子，但醫師診斷判定林嫌未達住院標準，在檢方聲押後，台南地院法官24日裁定收押不禁見。
30歲林姓女嫌22日在大同路二段街頭持刀隨機刺殺正要買飯的68歲林姓婦人，林婦是旅美返台華僑，剛從台北到台南探望92歲母親，卻在街頭遭刺，傷及肝、胃，送醫才救回一命，躺在病房內的她對凶嫌的刺殺舉動相當錯愕，大呼倒楣遇上瘋子。
怪女在街頭持刀隨機殺人立刻引發社會不安，警方徹夜調動警力，數小時內逮人，林女對殺人動機說法不清，一會兒說忘記，一會兒說擦撞跌倒後拉扯，閃爍的供詞讓警方懷疑她精神狀況不佳。
林女在送醫診斷後，精神狀態遭認定未達住院標準，又連夜送回南檢，檢方提出聲押，台南地院法官24日認為被告供詞反覆，但事證足認殺人犯罪嫌疑重大，且有逃亡滅證之虞，所犯是最輕本刑5年以上重罪，裁定羈押，未禁見。
(中國時報)
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