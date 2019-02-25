200人健行淨山 平溪永續發展

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳俊雄 、許哲瑗、游昊予／新北報導 、許哲瑗、游昊予／新北報導

「2019新北市平溪天燈節」日前圓滿落幕，新北市觀旅局、環保局與平溪區公所及平溪鄉魅力商圈協會24日辦理「平溪健行淨山趣」活動，約200人參與，共清理出8袋垃圾，讓平溪山林重現青山綠水的本來面貌。

昨日共有約200名民眾一起參與淨山，手持清理用具及垃圾袋，響應以環保行動愛護平溪，觀旅局表示，淨山活動路線規畫包含孝子山、觀音巖步道、冬瓜寮步道、千階嶺、五分山步道等各具特色的步道。

觀旅局指出，活動分上下場次，每條路線皆安排專業導覽老師，深入淺出介紹平溪自然生態與步道特色，讓參與民眾做環保的同時，也深化鄉土情感。上午場次結合地方志工巡視步道，撿拾山林間的垃圾，淨山後民眾DIY專屬小天燈吊飾，把滿滿心願與祝福帶回家。

新北市三重區的曾爸爸跟太太帶著就讀國、高中的一雙兒女參加淨山，曾爸爸說，全家人曾來平溪放天燈，支持平溪天燈在國際間代表台灣特有文化，也希望為平溪自然環境盡一份心力，讓文化觀光與環境保護取得平衡、永續發展，藉由健行淨山也給孩子最好的體驗教育。

觀旅局強調，平溪是國內外知名觀光景點，每年吸引大量觀光客遊玩，舉辦健行淨山除了號召更多民眾響應環保，更深層的意義是推廣平溪特有生態與珍貴人文歷史，帶領民眾體會天燈以外的平溪魅力。

(中國時報)