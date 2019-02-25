200人健行淨山 平溪永續發展
「2019新北市平溪天燈節」日前圓滿落幕，新北市觀旅局、環保局與平溪區公所及平溪鄉魅力商圈協會24日辦理「平溪健行淨山趣」活動，約200人參與，共清理出8袋垃圾，讓平溪山林重現青山綠水的本來面貌。
昨日共有約200名民眾一起參與淨山，手持清理用具及垃圾袋，響應以環保行動愛護平溪，觀旅局表示，淨山活動路線規畫包含孝子山、觀音巖步道、冬瓜寮步道、千階嶺、五分山步道等各具特色的步道。
觀旅局指出，活動分上下場次，每條路線皆安排專業導覽老師，深入淺出介紹平溪自然生態與步道特色，讓參與民眾做環保的同時，也深化鄉土情感。上午場次結合地方志工巡視步道，撿拾山林間的垃圾，淨山後民眾DIY專屬小天燈吊飾，把滿滿心願與祝福帶回家。
新北市三重區的曾爸爸跟太太帶著就讀國、高中的一雙兒女參加淨山，曾爸爸說，全家人曾來平溪放天燈，支持平溪天燈在國際間代表台灣特有文化，也希望為平溪自然環境盡一份心力，讓文化觀光與環境保護取得平衡、永續發展，藉由健行淨山也給孩子最好的體驗教育。
觀旅局強調，平溪是國內外知名觀光景點，每年吸引大量觀光客遊玩，舉辦健行淨山除了號召更多民眾響應環保，更深層的意義是推廣平溪特有生態與珍貴人文歷史，帶領民眾體會天燈以外的平溪魅力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。