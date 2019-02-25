10噸垃圾倒山區 警捉2現行犯

2019年02月25日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市復興區羅浮里產業道路，本月5日遭人偷倒大量垃圾，曾姓地主通報警方及復興區公所清潔隊處理，未料24日凌晨又再度出現大量廢棄物，總量超過10噸，嚴重挑釁公權力。羅浮派出所員警獲報到場，當場逮獲徐姓、楊姓男子分別駕駛自小貨車偷倒垃圾，經通知主管機關，由復興清潔隊帶回依規定處理。

警方表示，54歲徐姓及50歲楊姓男子，近一個月來分別駕駛自小貨車，載運大量垃圾至該地點傾倒，為了掩人耳目利用夜間行事，警方研判亂倒垃圾的行為還會再發生，於是與地主及居民合作，留意進出該路段人車。

24日凌晨，曾姓地主及當地里長發現有可疑貨車前往該處，警方獲報立即到場，發現兩部貨車行跡詭異，貨車上已空無一物，經詢問徐、楊，兩人坦承亂倒垃圾，初步估算他們利用3.5頓貨車傾倒垃圾前後共20車次，棄置超過10噸垃圾。

復興區清潔隊表示，2人對於垃圾的來源避重就輕，研判可能是向商家收費代為處理廢棄物，為了便宜行事，以為到偏僻山區偷倒不會有人發現，可依廢棄物清理法第41條處罰6到30萬元罰鍰，並命其清除。大溪警方也呼籲，此舉嚴重損害山區環境，呼籲民眾切勿貪圖方便任意傾倒垃圾。

(中國時報)