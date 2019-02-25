九族櫻花開 「小農市集」茶席浪漫滿分

2019年02月25日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

日月潭地區櫻花即將進入盛花期！魚池鄉公所與九族文化村為協助推展在地農產，23、24日在該園區阿拉丁廣場舉辦「小農市集」，並邀請茶藝師於觀山樓擺設20組茶席，與賞櫻客分享在地好茶；期盼「魚池3寶+1咖」得以透過櫻花經濟，順利行銷活絡經濟。

值得一提的是，受到暖冬影響花期！鄉長劉啟帆與當地知名製茶師葉建宏、日月潭茶文化推廣協會理事長林惠美，特在櫻花會中與九族原住民祭師，禮天、敬地灑下祈福茶湯；希望春雨及早降臨，來年風調雨順。

有趣的是，就在求雨前夕，日月潭地區突然降下甘霖，遊客笑稱「不必求了」，但也有人說因為真誠所以靈驗、未求先雨。不管觀點為何？這場及時雨讓所有在場者都完全確認：「228假期的櫻花，鐵定開得燦爛！」

九族櫻花目前綻開約4到6分間、花苞很整齊，預估3、5天進入全面綻放盛花期。園方表示，現在賞櫻優惠門票為650元，下午2點半至5點販售夜櫻午後票為450元，出遊賞櫻無負擔，詳見九族網站或粉絲團。

(中國時報)