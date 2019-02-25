嘉市客家日 金曲歌王獻唱
嘉義市政府24日晚上在中央廣場舉辦「客家揣令仔．幸福來嘉尋」全國客家日活動，桃城樂府客家八音團演奏客家歌謠，第27屆金曲獎最佳客語歌手獎的羅文裕演唱客家歌曲，客家謎語PK賽、猜謎闖關美食抽抽樂、客家市集等活動，市長黃敏惠到場與民眾一起體驗客家風情。
市府民政處表示，「天穿日」源自女媧補天傳說，相傳6000多年前，天空出現破洞，女媧煉石補天，解救蒼生，客家人感念女媧，每逢天「穿」之日，祭祀感恩，訂農曆春節的第20天為「天穿日」，政府於2000年9月10日訂每年農曆正月20日為「全國客家日」。
黃敏惠表示，「天穿日」代表客家族群對大地萬物的感恩、惜福，也是重視環保、重視女性與休養生息，是最具有客家文化特色的民俗節日，每年市府一定辦客家日活動，與客家朋友一起歡慶這個重要節日。
客家日活動有嘉義市桃城樂府客家八音團演奏客家歌謠，曾以《驚喜時刻》奪下第27屆金曲獎最佳客語歌手獎的羅文裕，也來嘉現場演場，為活動掀起高潮。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。