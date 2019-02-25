嘉市客家日 金曲歌王獻唱

2019年02月25日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府24日晚上在中央廣場舉辦「客家揣令仔．幸福來嘉尋」全國客家日活動，桃城樂府客家八音團演奏客家歌謠，第27屆金曲獎最佳客語歌手獎的羅文裕演唱客家歌曲，客家謎語PK賽、猜謎闖關美食抽抽樂、客家市集等活動，市長黃敏惠到場與民眾一起體驗客家風情。

市府民政處表示，「天穿日」源自女媧補天傳說，相傳6000多年前，天空出現破洞，女媧煉石補天，解救蒼生，客家人感念女媧，每逢天「穿」之日，祭祀感恩，訂農曆春節的第20天為「天穿日」，政府於2000年9月10日訂每年農曆正月20日為「全國客家日」。

黃敏惠表示，「天穿日」代表客家族群對大地萬物的感恩、惜福，也是重視環保、重視女性與休養生息，是最具有客家文化特色的民俗節日，每年市府一定辦客家日活動，與客家朋友一起歡慶這個重要節日。

客家日活動有嘉義市桃城樂府客家八音團演奏客家歌謠，曾以《驚喜時刻》奪下第27屆金曲獎最佳客語歌手獎的羅文裕，也來嘉現場演場，為活動掀起高潮。

(中國時報)