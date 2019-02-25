屏縣府加派接駁巴士與志工

2019年02月25日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

被譽為史上最美的2019台灣燈會，透過網友不斷分享美照，周末湧入超過80萬人潮，讓採用全接駁的交通服務一時難以消化，不少民眾回程等待超過1小時，但在志工協助引導及安撫下，秩序大致良好。

對於前一晚的人潮爆量，大鵬灣主燈區首次延長關燈時間，待最後一名遊客送離已經凌晨12時30分，屏東縣長潘孟安隨即透過臉書與新聞稿向大眾道歉，將盡速調整接駁輸運，讓燈會更好。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，大鵬灣域屬於袋狀地形，當初就知曉交通是燈會最大考驗，所以採用全接駁方式，因人潮入園時間分散，較不會有問題，不過回程全擠在一起，就出現等候時間較長。

除了加派疏導及近700輛遊覽車投入接駁，黃國維建議，遊客可提早入園、早去早回，避開人潮擁擠高峰期；下周228連假預料會有更大考驗，縣府已預告將加派接駁巴士與轉運站志工，除了在乘車服務迅速協助，也會安排人力加強排隊動線引導。

竹田國小校長謝俊明造訪燈會後有感而發說，少數人因不耐等待破口大罵，但志工們仍和顏悅色道歉說明，也許排隊等車很煩人，但在燈區、轉運站有很多志工堅守崗位服務，這就是燈會最美麗風景。

(中國時報)