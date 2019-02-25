終結放榜新聞 宜蘭3校不跟進

2019年02月25日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

雄中、雄女發起終結放榜新聞引起回響，不過，宜蘭縣宜蘭高中、羅東高中、蘭陽女中24日表態不會跟進，將公布整體學測成績表現，但各校都強調，學生個別成績部分，會尊重學生意願，不會要求學生出面受訪。

終結放榜新聞獲不少名校認同，宜蘭高中校長王垠表示，以往外界都注重滿級分學生，但可能忽略學生意願，學校強調適性入學、適性揚才，太聚焦在學生滿級分與高學業表現，其實相當偏頗。

王垠指出，有學生原本學業不理想，經過努力克服困難，因為具正向進步價值，應該給予鼓勵，學校會在尊重學生意願的前提下接受媒體採訪。

羅東高中校長謝寶珠說，公布成績前都會經過學生同意，也不會主動公布個人成績，全校整體成績會統一說明，但不論是學業成績或其他表現，如果學生表現優異或有正向價值，校方也會給予鼓勵，盼帶動社會正向發展。

蘭陽女中校長曾璧光也認為，基於對社區民眾負責任的態度，會公布學校整體成績，但學生個人成績，會尊重學生意見，其實蘭女早在雄中、雄女發起前，以往成績公布上都會先徵詢學生意見，學生同意才出面受訪。

他說，教育本質之一是培養懂得尊重別人，學校自然也得尊重學生，學生有時不是不願意，而是不習慣或感到扭捏，校方都不會勉強。

(中國時報)