竹縣慶天穿日 作伙踩街唱山歌

2019年02月25日 04:10 中國時報 徐養齡、邱立雅／綜合報導

新竹縣24日迎接一年一度的客家天穿日，上午在竹東舉辦第55屆客家山歌賽，傳唱逾半世紀的雋永歌曲，晚間「新埔花燈迎天穿」人手一盞小豬提燈，4座巨型移動式花燈加上數十隊踩街隊伍，綿延成超長人龍，將歡騰氣氛帶到最高潮。

2019年新竹市全國客家日「尞天穿」24日則在新竹市客家信仰中心「開台金山寺」舉行，儀式依循客家傳統習俗祭天，由副市長沈慧虹、開台金山寺主任委員饒圳榮、及客家委員會委員古榮政擔任主祭，全程以客語念禱祭文，莊重肅穆。

竹東天穿日台灣客家山歌比賽從1965年首辦迄今未曾間斷，鎮長羅吉祥說，這是沒有最後一棒的接力賽，從24日至27日一連4天，合唱組多達24隊744人、個人組479人，年齡最大94歲，最小年僅4歲。

「傳承客家風華！」縣長楊文科走在踩街隊伍中，與民眾一起拉著移動巨型花燈，儘管現場下著雨，但看到有校園、社團別出心裁設計的花燈，仍忍不住駐足仔細欣賞一番。楊文科說，天穿日是客家最重要的慶典之一，很開心看到文化傳承完整，逐年開花結果。

新埔花燈迎天穿踩街與北天燈、南蜂炮齊名，隊伍沿中正路一路延伸到米粉寮，沿途呈現客家藝文、傳統陣頭、雜耍特技，「諸事大吉」、「花開富貴‧圓滿如意」、「客家獅」及「圓滿如意燈籠」4座巨型花燈結合柿子、客家獅、桐花及義民祭典意象，讓民眾看了目不暇給。

(中國時報)