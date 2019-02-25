醉漢精神差 自動拿出毒品遭逮

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳淑芬 ）

台中：40歲王姓男子，日前在台中市中華路2段附近行走搖晃！警方趨前盤查他說是通宵打牌精神不濟，還主動拿出平安符紅包及果汁包；果汁包印有「純手工製作，採用新鮮原料」字樣。警方帶回檢測發現是二級新興毒品，警方訊後，將他移送法辦。

(中國時報)