北台南家扶 大手筆助學
北台南家扶24日舉辦助學希望工程頒獎典禮，共發出近700萬元助學金給302位高中職大專生，台南市長黃偉哲親自到場鼓勵青年學子，並感謝民間團體及善心人士付出，他同時也期許政府應該帶頭做得更多；北台南家扶也送上一幅畫給黃偉哲，原來，這是他2年前認購卻一直忘了領回，如今，創作這幅畫作的家扶青年已是插畫家。
2年多前，黃偉哲擔任立委期間參加義賣活動，以3萬元標下家扶青年黃雅玲的大型畫作，作為家扶兒的助學金，卻忘記將畫作領回，如今，黃雅玲已經從英國繪本插畫研究所畢業，還是曾獲國際童書展插畫獎肯定的畫家，而黃偉哲也已經是台南市長，畫作這時回到他手上，頗具意義。
頒獎典禮上，多位受扶助的學子上台分享心路歷程，就讀成功大學外文系一年級的陳莊媚，父親因中風癱瘓臥床，家庭由新住民的母親一肩扛下，她一度打算放下學業，在助學人的幫助下，得以繼續求學，她勉勵學弟妹要相信、認識自己，堅持才能找到出路。
隔代教養的連于萱由阿公阿嬤及姑姑帶大，但因長輩身體欠佳，她一度休學，所幸在善心人士幫助下自立，今年將順利從護專畢業，擅長唱歌的她也獻唱「感謝你的愛」給阿公，場面溫馨。
北台南家扶推動助學希望工程已近30年時間，鼓勵青年學子透過教育幫助家庭脫貧並翻轉人生，除了挹注學費，8年前也推動全台家扶首創的「技職證照獎勵金」，提供考取證照的學子獎勵，提升就業競爭力。
(中國時報)
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