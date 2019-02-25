城市好旅宿評比 澎湖獲特優
行銷台灣觀光，交通部觀光局舉辦2018年全國城市好旅宿大評比，澎湖縣獲得最高榮譽特優獎，歡喜迎接今年觀光季，打響新春第一炮。
全國城市好旅宿評比競賽，交通部觀光局去年7月委聘考核委員前往各縣市進行實地考評，日前公布評鑑結果並於觀光節公開頒獎表揚。
評比項目包括消費者住宿安全保障及未合法旅宿管理，特別重視公共意外責任保險投保比例百分百，確保旅客住宿安全。
澎湖縣旅遊處表示，目前全縣合法旅館56間、合法民宿702間、房間數合計6242間；縣府每月定期邀集消防局、衛生局、警察局、建設處及社會處等實施聯合稽查，同時於澎湖逍遙遊網站登錄澎湖旅宿相關資訊。
旅遊處強調，打造旅遊好環境及把關旅遊高品質是縣府刻不容緩的責任，務必提供每位蒞臨澎湖的貴賓最優質的旅宿服務，這次榮獲全國城市好旅宿評比特優獎是澎湖縣最大的光榮與肯定。
近年來澎管處也相中全球回教的廣大旅遊市場，積極開發營造穆斯林友善旅遊環境，澎湖「北非花園民宿」是第1間通過大陸回教協會穆斯林友好餐旅認證；北非花園民宿的摩洛哥風格磚紅色城堡造型很吸睛，這也是澎湖最著名的特色民宿。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。