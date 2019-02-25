城市好旅宿評比 澎湖獲特優

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

行銷台灣觀光，交通部觀光局舉辦2018年全國城市好旅宿大評比，澎湖縣獲得最高榮譽特優獎，歡喜迎接今年觀光季，打響新春第一炮。

全國城市好旅宿評比競賽，交通部觀光局去年7月委聘考核委員前往各縣市進行實地考評，日前公布評鑑結果並於觀光節公開頒獎表揚。

評比項目包括消費者住宿安全保障及未合法旅宿管理，特別重視公共意外責任保險投保比例百分百，確保旅客住宿安全。

澎湖縣旅遊處表示，目前全縣合法旅館56間、合法民宿702間、房間數合計6242間；縣府每月定期邀集消防局、衛生局、警察局、建設處及社會處等實施聯合稽查，同時於澎湖逍遙遊網站登錄澎湖旅宿相關資訊。

旅遊處強調，打造旅遊好環境及把關旅遊高品質是縣府刻不容緩的責任，務必提供每位蒞臨澎湖的貴賓最優質的旅宿服務，這次榮獲全國城市好旅宿評比特優獎是澎湖縣最大的光榮與肯定。

近年來澎管處也相中全球回教的廣大旅遊市場，積極開發營造穆斯林友善旅遊環境，澎湖「北非花園民宿」是第1間通過大陸回教協會穆斯林友好餐旅認證；北非花園民宿的摩洛哥風格磚紅色城堡造型很吸睛，這也是澎湖最著名的特色民宿。

(中國時報)