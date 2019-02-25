高山嚮導攻頂 見雪山極美雪景

2019年02月25日 04:10 中國時報 沈揮勝 ）

南投：高山響導全蔣清24日在臉書po文，指其高山嚮導同業「阿共」，清晨5點多帶9人攻頂台灣第二高峰雪山，在苗栗與台中邊界、標高3886公尺主峰附近，眼前白雪皚皚，雪深看來約8到10公分；一片銀白世界猶如北國風情，拍照錄影與登山界分享。

(中國時報)