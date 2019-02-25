失業勞工子女就學補助受理申請

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳世宗 ）

台中：107學年度第2學期失業勞工子女就學補助，即日起至3月20日受理申請！凡非自願離職失業勞工，失業期間逾1個月以上，經核付失業給付者；與配偶106年度綜合所得總額在148萬元以下，子女就讀高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

(中國時報)