玩火兩岸，蔡政府恐成電子業罪人

2019年02月25日 04:10 中國時報 主筆室

美國想結合盟友力量，全力封殺中國華為5G網路設備一事，出現重大轉折。英國國家網路安全中心負責人在一項跨國會議上表示，華為產品「不存在間諜活動」，其網路安全上的「風險可以控管」，華為也將在1年內配合解決相關疑慮，所以不會將華為排除在英國市場之外。雖然英國的正式決定會在3到4月才出來，但這項新發展極可能是華為爭取國際市場的里程碑，若國際趨勢依此發展，華為很可能囊括全球大部分的5G網路設備市場，西方國家勢難遏止其迅速發展。

美國施展其影響力，讓和她分享情報的「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員，包括紐西蘭、加拿大、澳大利亞紛紛封殺華為，只剩英國遲未表態。但是，德國內政部先前在接受媒體訪問時，已表達了和英國類似的看法，認為德國沒有法律可以排除華為，甚至會修改法律讓有潛在風險的廠商還是可以提供設備。

另外，紐西蘭總理日前也修正了去年11月通訊安全局的看法，做出新的表態，說紐國尚未對華為5G關上大門，因紐國正在研究如何處理風險，將會做出獨立的決定。英國這項宣布有可能影響西方多國的決策，成為全球性的歷史轉折點。

更重要的發展則是美國總統川普在推特上的最新發文。他說美國急需5G的網路科技，美國企業應加快努力趕上，但美國要透過競爭來獲勝，而不是經由封鎖更先進的技術。在美、中兩國恢復了貿易談判，而且傳出將簽署6項諒解備忘錄的當下，川普這則口氣放軟的貼文似乎顯示他會讓美國企業和華為進行公平的競爭，而非不光彩地封鎖華為。

若局勢按此推論發展，就顯示先前在國際上封殺華為網路設備的做法，只是貿易談判上的策略性做法，藉以逼迫中國大陸就範。而既然北京在談判上有所讓步，雙方可以獲得共識的話，就可以放下這項武器，以免兩敗俱傷，因為美國網路設備業也需要中國的巨大市場，抵制華為將會招來中國同樣對美國相關企業的報復。

有趣的是，媒體在1月下旬報導，行政院資通安全處為了資通訊安全，正在蒐集各部會資料，即將在3月分公布將禁用的中國大陸產品，主要涵蓋資通訊、醫療器材、交通運輸、水資源、電力控制器等。有媒體指出，初步的名單包括了華為、中興、聯想、海康威視、大華技術等企業的產品。行政院表示，這並不是新的做法，因工程會早就函示政府各級機構不得使用中國大陸產品，但許多機構不了解哪些品牌為陸資產品，所以提供名單供政府機構作為參考，民眾和一般企業並不會受到影響，但也提醒民眾要留意是否有個資或隱私外洩的問題。

我們要呼籲政府，這種沒有任何確實證據，也不知美國動作的虛實之下，所採取的廣泛性且超乎必要的過激做法，可能成為追隨川普、以「國家安全」來構築新型貿易障礙，為台灣企業進行「貿易保護」的不智行為，極可能違反世貿組織規範，而且也將衝擊兩岸關係，不僅會瓦解馬政府時代費神經營所獲得的兩岸和解氛圍，也恐將台灣僅存具國際競爭力的電子業前途置於高度風險之中。特別是在川普總統的推特發言，以及英國日前表態之下，其利弊得失為何，值得再次審慎斟酌，若表態過度，遭到對岸或明或暗的杯葛，則蔡政府很可能是讓台灣電子業由盛轉衰的推手。當然，我們並不樂見這種發展。

對照行政院蘇貞昌院長日前對兩岸若發生戰爭，將會以「台灣邱吉爾」自居的強烈表態，看來蔡英文政府正有計畫地提高和對岸的對抗，利用民眾對北京的怨懟來提高明年大選的選票。但要小心玩火亦可能自焚，《日本經濟新聞》日前報導，去年11月全球最大半導體封測公司日月光的董事林文伯就曾撰文指出，「政府不該幫外人打自己小孩」。台積電對大陸的出口比例也已在去年大幅提升到營業額的17%，任何風吹草動都會衝擊台灣的出口和經濟成長，若招來台灣電子業全面反彈，可能難以複製過去「對抗就有選票」的戲碼。

如何處理兩岸關係和經濟發展，讓零和轉向雙贏，正嚴厲考驗民進黨當局的智慧，稍有不慎，台灣高科技產業與整體經濟都將付出沉重代價。

(中國時報)