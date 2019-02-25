又向老農買票
中國時報
主筆室
上周綠營立委陳明文提議讓老農津貼與經濟成長率掛鉤，得到行政院長蘇貞昌的贊同，納稅人為此埋單每年要付出30億元。不必懷疑，這是民進黨啟動的「勝選模式」，拿國庫錢替自己買票。
現在老農津貼每月領取7256元，而依照物價指數調整的規定，明年就可調到7620元，但經過綠委天外飛來一筆地與經濟成長率掛鉤，明年可望調高到8000元。
綠營的理由是讓老農也享受經濟成果，如果這個理由成立，是否勞保年金、軍公教年金都該與經濟成長率掛鉤，只要經濟有成長就可調高給付？再進一步看，台灣經濟成長主力其實就是工業與服務業，絕對不是農業，工業、服務業拉抬經濟成長，結果卻「肥」了農業，變成增加老農津貼的理由，豈不可笑？
明眼人都看得出，去年大選中，民進黨在傳統上屬綠營票倉的農業縣都輸掉，因此急於補破網，要喚回農民的支持，以免明年總統與立委大選再遭敗選。各種農產品的補貼、找理由加碼老農津貼，都是為了選戰，至於是否拿納稅人的錢幫政黨、政客自己買票，就「不必想太多了」。
照顧老農的初心很感人，但絕對不是隨意調高老農津貼，每年花納稅人500億元的老農津貼，因為過去資格寬鬆，假農民充斥，如果綠營願意用點心，拿出點魄力，揪出假農民，省下的老農津貼費用應該足夠讓真正的老農得到更好的照顧。至於這種拿納稅人的錢幫政黨、政客買票的手法，還是少做點，因為最後有可能得不償失。
(中國時報)
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