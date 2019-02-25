2019年02月25日 04:10 中國時報 王尚智

最近台灣政壇充滿兩岸的「戰爭」與「和平」。以蔡英文為首，迭有興致地大談兩岸各種戰爭的可能與推理，蘇貞昌也用他根本不熟悉的幕僚資料引經據典地談及兩岸和平協議。戰爭牽涉到國防軍力，國防部、國安局、情治單位也都在被諮詢表態之列。

這是一場「巫女的祭祀」，巫女意有所圖，依然踩步跨舞，狀似敬告眾神庇佑，庇佑下一場讓她能繼續緊握政治權杖的勝利。

因九合一選戰失敗而低迷的蔡英文，在年初因為大陸國家主席習近平的《告台灣同胞書》40周年紀念談話，突然由黑翻紅。原本這是一場意味「隔強打虎」，北京警告美國勿干涉兩岸關係的談話，卻讓陷入風中殘燭的蔡英文一下子彷彿點燃成耀眼火藥。

長年書生氣息的蔡英文，抓住機會以兩岸為題材進行轉型，「變凶、變狠、變辣」，兩岸越發敏感的任何絲絃，她全都要去撩撥，以此發出震耳欲聾的政治主調。1個多月前，她回應的還是「堅守台灣」云云的立場，如今已經來到各種兩岸一旦戰爭的「軍力部署、國際關係」的推理。

很明顯地，一種以「戰爭」為主的思路、語彙與態度，正在成為蔡英文執政團隊的政治語言，而且眼下已然明顯成為她的「選戰連任主軸」。整個台灣政府彷彿成為兩岸的「邀戰派、主戰派」，潛台詞就是對北京說「試試看，你打我啊？」雖然包括蘇貞昌在內，能說的也幾乎都是「迎戰準備好了、犧牲在所不惜」之類的蠢話，但這整個「戰」的核心已經確實延伸往內閣部會，總之，民進黨為了蔡英文的連任執政，不惜一戰！

這個「戰」的最高戰略當然包括「戰勝柯文哲、戰勝韓國瑜、戰勝公投結果、戰勝農漁基層反彈」等，如今成為整個執政團隊維護政權主導性的對外氣勢。

與去年底地方敗選最初一開始宣稱的「謙卑檢討」全然不同，一旦發現整個台灣「最高的政治戰略、最絕對的政治強度、最極端的政治語言」從來就是「兩岸」，從來就是一旦觸及的「兩岸戰爭」，只要兩岸關係緊張到走向瀕臨戰爭，所有台灣向內施政的任何「瑕疵」，包括一切經濟、社會、民生、司法、教育、農業，從此無關緊要了。

這也是為何才短短1個多月，所有內閣部會突然一改反省態度，對於新任首長的地方執政需求，驟轉為「高壓緊縮、強勢主導」的執政風格。尤其最被抨擊的農委會更是一派荒謬拙劣地「反搶韓國瑜功勞」，以農產品進出口的決策主導權，企圖全面覆蓋地方政府的努力。

「將台灣陷入戰爭的虛擬危機」，這是蔡英文如今毫不遮掩的選戰戰略，以此將她自己的形象由弱轉強，也讓執政團隊重新贏回執政主導的氣勢。這也一向是民進黨擅打的選戰，從過去採取省籍、族群的「負面撕裂」手法，如今蔡英文更不顧忌諱，直接創造「兩岸戰爭為核心」的負面恐怖氛圍。

語言是一種描繪並召喚未來的強大工具，具備一種「言靈」，以及說話者自身投入其中的靈魂。名氣、權力與影響力越高越大的人，之所以要「慎言」，那正是因為「言靈」的擴散籠罩，將成為對世界的一種覆蓋與侵害，最終也將成為說話者通向天堂與地獄的功過司判。

一場巫女的選戰祭祀，如今動輒想去召喚危險的兩岸戰爭，這是第一次讓人感覺台灣的當權政治人物，果然都應該下地獄。

(中國時報)