蘇貞昌看到了民進黨末路

2019年02月25日 04:10 中國時報 胡幼偉

蘇貞昌回鍋當行政院長後至今，最新民調結果顯示，雖有4成受訪者對其施政表示滿意，但也有5成不滿意。其實，蘇當院長，墊檔性質明顯，民進黨上上下下現在又要為明年的大選忙碌，整個施政團隊既沒有充裕的時間，也沒有沉穩的心思規畫政策方向，近半數民眾對蘇內閣失望，亦為意料中事。

然而，進一步想，蘇再任閣揆後的表現，確有超乎預期的低落之處。首先，在九合一大選民進黨慘敗後，蔡英文聲望跌落谷底，賴清德也光環盡失，蘇貞昌既然最終同意出任行政院長，以他的歷練，即使內閣沒有大更動，他理應以老成謀國、穩住陣腳之姿，賣力讓民進黨止跌回升才對。沒想到，他一上任，卻是捨本逐末，不帶頭檢討惹出民怨的政策該如何調整，反倒要求閣員都做網紅，向民眾撒嬌討拍，弄出一堆做作的直播影片，這豈是老政治家該有之舉？如果做網紅就能施政，乾脆叫小編來當部會首長算了，說不定點子還更多。

其次，蘇上任至今沒有以蔡英文連任總統為設想前提，在財經、教育、交通、科技等方面提出令人耳目一新、有所期盼的新方向或新論述，這是最讓人意外的消極表現，可見他對民進黨在明年大選中會有什麼遭遇，並沒有比較樂觀的期待，於是，也就給人並無旋乾轉坤的企圖心的相關印象。陳其邁當副院長，除了在網路上扮演暖男角色，也是一無作為，這就更加印證整個內閣只是在拖時間，日子到了就走人。

再者，最讓人意外，也難以使人接受的是，在華航機師罷工膠著期間，民怨如此沸騰，媒體也大篇幅報導，蘇貞昌竟然完全神隱，絲毫不見他積極指揮交通部會同勞動部盡快處理問題，交通部長林佳龍也不親自上陣，只讓一位外行次長出面協調。若是在乎民意，有心讓民進黨翻身，焉能讓關乎上萬人權益的勞資協商弄成在半夜舉行的網路直播鬧劇？民眾邊看邊罵，不停質問政府高官在哪裡？蘇揆也不回應，這又豈是有企圖心的老練政治家會有的舉措？

然後，最近行政院推出了不敢直接命名的同性結婚專法草案，蘇揆又酸溜溜批評韓國瑜，還說出暴虎馮河式的「掃帚抗中論」。這些言行舉止跟大家期盼的老練政治家又是差之千里。蘇揆無用論便成了坊間的笑談與共識。

這種種令人詫異的表現，既不符合民進黨救火隊長的角色期待，也和「衝衝衝」的固有形象大為不同。唯一合理的解釋，就是老練如蘇貞昌者，已看出民進黨的眼前末路和勢不可為。於是，過一天算一天，把檯面上的最後一場戲演完後下台，也就是他能為黨做的最後一件事了。不然，還有誰要做民進黨的這個末代行政院長呢？（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)