戳破辣台妹的粉紅泡泡

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳冠安

日前蔡英文總統在接受美媒CNN專訪時，首度宣布2020年將參選連任，她也表示對連任充滿信心。然而根據最新的民調顯示，僅有27.4%的民眾滿意蔡政府的施政，而有高達55.6%的人不滿意；滿意蔡施政的人也僅約有8成支持其連任。

這也就毋須意外，近來多項媒體發布的2020總統大選民調，皆顯示蔡總統的民意支持度大幅落後檯面上的其他競爭者，選情悲觀。

以TVBS為例，在2月14日至20日的調查，在藍綠對決時，蔡英文大輸韓國瑜近30%的支持度；在柯文哲參戰的情況下，蔡英文的支持率更是不到2成，不僅毫無勝選可能，甚至還有被棄保之虞。而且社會上「討厭民進黨」的情緒，亦未隨著民進黨和內閣改組而有所改變。根據TVBS在1月底的調查，只有19%的民眾滿意民進黨的表現，遠低於國民黨的41%，並且只有21%的民眾滿意民進黨立委的表現。媒體針對行政院長蘇貞昌的最新民調則顯示，雖有4成受訪者表示滿意，但也有5成不滿意。

儘管到目前為止，府、院、黨的相關民調均顯示民進黨2020的選情不樂觀，但蔡英文日前在受訪時仍有自信地說「民調是死的，人心是活的。」她和民進黨似乎完全無視於以科學方式呈現出來的真實民意。

更有甚者，日前宜蘭縣小英之友會總會長林金超質疑總統讓大家沒有很滿意時，立法院長蘇嘉全現場立刻反駁說，「我們不是做不好，而是做太好。」但有意思的是，在蘇講話後一天，被視為黨內新潮流二皇子的桃園市長鄭文燦，就公開批評蔡政府的年金改革是失敗的社會溝通和改革布局，狠狠打臉蘇的論調。

因為堅信自己的執政方向沒有問題，只是改革走得太快，人民跟不上，蔡英文近來便頻頻想打「政績牌」來扳回民調劣勢，例如在臉書上大談來台觀光人數、農產外銷創紀錄，想與韓國瑜互別苗頭。但表面亮麗的數字和民眾的感受截然不同，終究無法喚回支持者的心。

九合一選舉的大敗，迄今看來並未讓背離民意的民進黨導正方向，反而由於執政黨不願承認錯誤，更顯得傲慢。在府、院、黨同時不受人民支持的情況下，民進黨2020的選舉成敗，已然可以預知。只想存活在同溫層與粉紅泡泡幻想裡的蔡英文，也只能當一時的辣台妹，最終她的歷史定位很可能是中華民國憲政史上第1位無法連任的總統。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)