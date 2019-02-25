分數沒問題 問題在眼光

2019年02月25日 04:10 中國時報 汪正洋

報載高雄中學與高雄女中學生發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」連署，獲得不少回響，多位高中校長簽了承諾書，同意大考後不主動發採訪通知。蔡英文總統也在臉書發文支持，指出「不能讓放榜新聞，限縮了我們對成功的想像。」這是一個教育價值的主動反思活動，由青年學子自發性地倡議，其精神頗值得鼓勵。但這項活動本身的價值仍有討論的空間。

在這群高中生的聲明中提到，「除了個人努力之外，原生家庭的階級、經濟狀況、父母教育程度等都在學生的學業成就裡占有決定性的因素，考試從來就不是一場平等的競爭。」從文化資本的角度而言，此言誠然不虛，但富有的家庭背景與父母的高等教育，是否一定造就出成績優秀的下一代？看社會新聞常見放蕩揮霍的富二代，也有貧寒出身、苦讀翻轉命運的青年，因此也不該刻意忽略一個學生在求學過程中，因為本身樂於投身知識的追求而得到的優異成績。

再者，世上所有的競爭本來就沒有絕對的「公平」。除了考試之外，運動競技、才藝比評、科學競等等，都和天生秉賦、身體素質、家庭背景、名師指點、個人努力，甚至臨場機運等因素有關，可說一個人在任何一場競賽中的成績皆是來自許多因素組合的結果。如果學校不能在當事人同意下公布考試成績，那麼其他各項競賽的優秀學生是否都不能在媒體上公開表揚？

我國學測的命題是集合了許多優秀教師的心血，考題具有相當的效度和信度，同時命題程序十分嚴謹，題型與方向也不斷改良，早已脫離過去八股教條式的考題，並不至於獨厚特定族群或特定階級，所以就學測本身而言，是相當公平合理的。既然考試本身沒有問題，那麼，問題應在於我們是用什麼樣的眼光來看待考試的結果？

考試，只是眾多競爭中的一種，無需刻意獨厚之，卻也不應刻意獨貶之。我們沒有必要刻意鼓吹分數主義，卻也不用將考試當成洪水猛獸。

畢竟人生中時時面對競爭、處處皆有評比，我們應當給孩子看到多樣的成功典範，在知識上有所積累也是其中之一。所以，個人覺得我們要求學校不可以公布榜單、不可以讓優秀學生分享讀書經驗，恐是一種矯枉過正的做法。

社會應該反思的真正問題是：第一、我們是否以一種正常的心態看待成績上的競爭結果？第二、任何一個學校，是否對於在各個領域有傑出成就的孩子都給予相同的對待？如果前面兩個問題的答案都是肯定的，那麼在不違背當事人意願的前提下，透過媒體向大眾分享學測績優學生的學習歷程與心得又有何妨呢？（作者為弘光科技大學助理教授）

(中國時報)