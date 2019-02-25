莊子兵法火力十足 折服星觀眾
成軍5年多的戲劇團隊故事工廠，日前以密室逃脫題材作品《莊子兵法》首登新加坡華藝節，在濱海藝術中心完成演出，其中使用偽真槍開火，現場巨大的聲響和真實火花，幾可亂真，加上運用磁力通電讓屍體瞬間落下，部分台詞以閩南語表現角色特色等橋段，讓觀眾時而驚呼、時而捧腹大笑，華藝節節目監製李國銘表示：「由於新加坡政府禁說福建話（指閩南語），方言只在劇場可使用，觀眾聽到感覺親切。」
偽真槍上場 火藥味十足
李國銘表示，華藝節的節目以藝術特質為選擇標準，「《莊子兵法》將古典的莊子哲學融入現代劇情，引人入勝，是獲選關鍵，加上以時下流行的密室逃脫遊戲手法呈現，是年輕觀眾會喜歡的題材。」
《莊子兵法》是黃致凱2017年作品，日前在台巡演場次為29場，故事描述一群在生活裡失意的人，包括遇到瓶頸的小說家、富二代、網紅、國文老師、裝修師傅、失業男子，他們帶著各自的心願，為高額獎金，參與密室逃脫，但在遊戲過程中，卻發現這並不只是一場遊戲，可能得賠上性命。
黃致凱表示，過去他的作品偏向喜劇類型，兩年前為求突破，改嘗試推理、驚悚類型作品，「劇中想破關的小說家，就是我的延伸，我也在破自己創作的關卡。」
人生如密室 以莊子解謎
黃致凱以莊子思考哲學為密室設計闖關關卡，如「子非魚安知魚之樂」、「無用之用是為大用」等，最後開放式結局，則是以「莊周夢蝶」為發想。黃致凱表示，「我給劇中人重新選擇的機會，提供另外一種人生可能，讓他們坦然面對自己，既不夢幻，也不殘酷，把最終人生命題，交由觀眾詮釋。」
據了解，2018年台新兩地民眾觀光往返達85萬人次，刷新2017年紀錄，駐新加坡代表梁國新表示，樂見兩地人民以及文化藝術上的交流，梁國新觀察，「這回來看戲的觀眾群，有人是聽廣播前來，有人是看報紙，還有華藝節本身累積的觀眾，當地人是首次認識故事工廠，這是好的開始。」
新加坡華藝節由濱海藝術中心擔任策畫和製作，李國銘表示，每年選在華人新年期間舉行，邀集大華人地區傑出且藝術性高的作品參與，類型包括舞蹈、音樂和戲劇等，今年受邀參與的台灣表演藝術類團體還包括動見体劇團、布拉瑞揚舞團。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範