莊子兵法火力十足 折服星觀眾

2019年02月25日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

成軍5年多的戲劇團隊故事工廠，日前以密室逃脫題材作品《莊子兵法》首登新加坡華藝節，在濱海藝術中心完成演出，其中使用偽真槍開火，現場巨大的聲響和真實火花，幾可亂真，加上運用磁力通電讓屍體瞬間落下，部分台詞以閩南語表現角色特色等橋段，讓觀眾時而驚呼、時而捧腹大笑，華藝節節目監製李國銘表示：「由於新加坡政府禁說福建話（指閩南語），方言只在劇場可使用，觀眾聽到感覺親切。」

偽真槍上場 火藥味十足

李國銘表示，華藝節的節目以藝術特質為選擇標準，「《莊子兵法》將古典的莊子哲學融入現代劇情，引人入勝，是獲選關鍵，加上以時下流行的密室逃脫遊戲手法呈現，是年輕觀眾會喜歡的題材。」

《莊子兵法》是黃致凱2017年作品，日前在台巡演場次為29場，故事描述一群在生活裡失意的人，包括遇到瓶頸的小說家、富二代、網紅、國文老師、裝修師傅、失業男子，他們帶著各自的心願，為高額獎金，參與密室逃脫，但在遊戲過程中，卻發現這並不只是一場遊戲，可能得賠上性命。

黃致凱表示，過去他的作品偏向喜劇類型，兩年前為求突破，改嘗試推理、驚悚類型作品，「劇中想破關的小說家，就是我的延伸，我也在破自己創作的關卡。」

人生如密室 以莊子解謎

黃致凱以莊子思考哲學為密室設計闖關關卡，如「子非魚安知魚之樂」、「無用之用是為大用」等，最後開放式結局，則是以「莊周夢蝶」為發想。黃致凱表示，「我給劇中人重新選擇的機會，提供另外一種人生可能，讓他們坦然面對自己，既不夢幻，也不殘酷，把最終人生命題，交由觀眾詮釋。」

據了解，2018年台新兩地民眾觀光往返達85萬人次，刷新2017年紀錄，駐新加坡代表梁國新表示，樂見兩地人民以及文化藝術上的交流，梁國新觀察，「這回來看戲的觀眾群，有人是聽廣播前來，有人是看報紙，還有華藝節本身累積的觀眾，當地人是首次認識故事工廠，這是好的開始。」

新加坡華藝節由濱海藝術中心擔任策畫和製作，李國銘表示，每年選在華人新年期間舉行，邀集大華人地區傑出且藝術性高的作品參與，類型包括舞蹈、音樂和戲劇等，今年受邀參與的台灣表演藝術類團體還包括動見体劇團、布拉瑞揚舞團。

(中國時報)