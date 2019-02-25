票房非重點 養觀眾是關鍵
新加坡人口為500多萬人，濱海藝術中心單一場館一年舉辦3000多場大小活動，為數可觀，其中百分之70為免費欣賞，李國銘表示，並不擔憂免費節目壓縮售票節目票房，兩者觀眾群不盡相同，「我們由國家支持和企業贊助的自籌款作為經費來源，不是營利單位，即使經營有一定難度，但仍可保有些理想成分，我們相信有好節目，觀眾參與後有所收穫，願意養成習慣進劇場看表演，才是重點。」
李國銘表示，濱海藝術中心成立17年來，做節目都以藝術價值為出發點，「辦活動一定有票房壓力，但我們中心不是為了票房存在，而是希望鼓勵多一點觀眾來看戲，特別是數位年代，觀眾注意力分散，手機視頻很吸引人，電影票又比表演票便宜，怎麼克服這些現象，端出好作品，讓觀眾願意進來看戲，是我們堅持的事。」
濱海藝術中心企業傳訊主管徐玲玲表示，目前營運的思考已脫離對票房數字的關注，「票房人數背後有很多原因，這些數字需對政府和贊助商回報，但一場節目有多少人前來欣賞，並無損該場節目本身價值，觀眾給予的回饋，才是價值所在。」
李國銘表示，目前中心的觀眾群，落在青壯人口和退休人口，中心長年也有為幼齡、學齡等不同年齡層的觀眾所設計的節目及體驗，帶領學子從小了解劇場規範，也會把表演帶進社區、社福機構等，和大眾分享。
李國銘表示，華藝節自2003年舉辦至今，已累積一批觀眾，每年新年固定到劇場看表演，「1950年代是新加坡的建國初期，先祖們忙著工作，對文化藝術不了解，那時如果跟父母說想當導演和演員，一定會被說沒前途，但現在有越來越多的家長，贊成孩子們學藝術，這是看得見的改變。」
(中國時報)
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