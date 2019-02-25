3連霸 中原再奪企業最愛私大

2019年02月25日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

1111人力銀行調查「2019企業最愛大學」，中原大學再度勇奪私立大學第一名，連續3年獲得此項殊榮肯定，校長張光正說，中原畢業生在全人教育的培育下，不僅擁有豐沛的專業能力、篤實的工作態度與團隊合作精神，中原重視品格，更讓學生獲得企業雇主青睞。

企業最愛的公立大學由台灣大學獲得，私立大學由中原大學再度奪冠，這是中原繼2017、2018年後，第三度奪得私立大學第1名，若以區域進行排名，在桃竹苗地區中原大學獲企業評選為公私立大學第3名，僅次於交大及清大。以「學群」區分，中原大學在「工程學群」全國排名第5名，僅次於台、交、成、清4所國立大學；在「建築與設計學群」則排名全國第3名。

張光正指出，為協助學生擁有更豐富的就業機會，中原大學率全國之先，設立產業學院，與鼎新電腦、日月光半導體、富邦金控、葡萄王生技等98家知名企業或公協會，簽署77個就業學程，讓學生在校期間就能透過專業經理人的指導與實習機會，實際了解業界運作，縮減學用落差。

中原大學也長期推動大學社會責任與三創教育，以「學用合一」的實作教育，培養學生為社會、企業解決問題。例如設計學院投入桃園市竹霄金城進行社區再造；企研所、商設系師生為苗栗縣卓蘭鎮農村經濟再生奉獻專業。

張光正說，中原大學「全人教育」的核心價值，已經轉換成核心競爭力並展現在每位中原人身上。未來中原大學將繼續培育兼具「品格、專業、創意與世界觀」的新世代人才，不負社會各界對中原的期待。

(中國時報)