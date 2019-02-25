學測改5選4 今年別信落點分析

2019年02月25日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

「2019大學暨技職校院多元入學博覽會」昨天進入第二天，台北下著大雨，但會場內仍人氣爆棚。升學專家提醒，今年各升學管道至多採計學測4科成績，跟往年比變化很大，坊間落點分析都不會準確；學測成績比學校模擬考差的，可考慮轉戰7月指考。

今年大學學測成績今天公布，旺旺中時媒體集團昨天舉辦的「2019大學暨技職校院多元入學博覽會」，北區在台大綜合體育館舉行，擠滿考生、家長及老師，迫切想知道如何面對今年的升學變革。

在「5選4－最佳推甄申請入學策略」名師開講中，升學專家胡天爵說，今年各式升學管道採計學測成績從過去至多5科降為4科，全部2092個校系中，1537個（占73.5％）的倍率篩選及採計方式變了，變的影響不變的，因此今年落點根本抓不準。

如何選填志願？胡天爵說，個人申請可報名6個系，建議都選自己有興趣的，然後再多參考各校系過去5、6年錄取分數，就能抓出大概方向。譬如淡江統計系今年看國英數3科，但105、106、107年卻是看總級分，考生就不能參考過去3年資料；但該系104年使用國英數3科，就可以參考一下。

胡天爵建議考生，如果學測成績比學校模擬考成績好，就以繁星推薦或個人申請管道入學；若是學測成績比模擬考成績差，代表有點失常，可考慮轉戰7月指考。

昨天會場中，軍事院校攤位前擠了不少人潮，詢問國防大學理工學院首度和交大共同招生的「系統工程與科技學士學位學程」狀況，關心讀該學程會不會太操、太累，及未來出路等。

(中國時報)