蓮生活佛領信眾 齊心為台祈福

2019年02月25日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

真佛宗創辦人蓮生活佛盧勝彥，前（23）日在南投草屯「台灣雷藏寺」，主持「瑪吉拉尊新春護國祈福大法會」，吸引遍及全球、超過3萬名信眾前來參加此次盛會，並有多位藍綠黨政要員親自或派代表出席，共同為台灣祈福盡一份心力。

當天，前副總統吳敦義專程前往上香致詞。吳敦義表示，他與台灣雷藏寺已結緣30多年，雷藏寺是歷經層層審查，完全合法取得山坡地開發建照的寺廟，此次蓮生活佛親自主持，非常殊勝，一定能夠讓中華民國台灣得到上天庇佑，風調雨順、國泰民安，國民人人健康，海峽兩岸和平發展。

此外，立法委員許智傑也致詞表示，希望人人皆能秉持向善、向上的信念，互相幫忙扶持，並祝福法會圓滿成功。

法會當天，蓮生活佛為6名弟子授「出家戒」、36位弟子授「在家菩薩戒」，並勉勵受戒弟子們，每天要誦戒、守戒，以菩薩利他的心救度眾生；還有來自多國共12對的新人，由蓮生活佛主持福證，在3萬多人見證下結為連理。

此次主尊「瑪吉拉尊」，是藏傳佛教相當著名的女性密宗上師，其所傳下的「捨身法」，被列為藏傳佛教八大成就法之一。與會的3萬多名善信大德，在現場播放的觀修影片及司儀帶領下，依照儀軌結手印、誦咒、觀想，齊心為台灣祈福迴向。

蓮生活佛開示表示，瑪吉拉尊及捨身法是很難聽聞得到的大法，行者修持捨身法，根本淨光（佛性）會很快出現，即能見到自身佛性；當根本淨光出現時，行者融入根本淨光，就能得到成就，因此前來參加法會並接受傳法灌頂的人，修持此法，會很容易得到成就。

法會尾聲，雷藏寺發送由蓮生活佛加持賜福的10元錢母紅包，讓與會信眾沾喜氣，過好年。

(中國時報)