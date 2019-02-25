傅達仁飲藥解脫兒每看必哭
傅達仁去年赴瑞士安樂死，兒子傅俊豪和遺孀鄭貽24日出席「安樂善終促進會成立大會」，記者會上傅達仁生前最後一刻飲藥畫面也首次曝光，看到影片播出時，鄭貽忍不住落淚，她哽咽說：「傅達仁真的走得十分安詳，這美好的一仗完美打完！」並強調會繼續完成傅達仁遺志，努力推動安樂死合法化。
傅俊豪受訪時表示，這部影片拍完至今只看過2次，每看一次就哭一次，「爸爸走至今9個月，看到影片就會掉淚，所以媽媽催促我要公開影片前，心裡很掙扎，影片沒剪到爸爸臨終最後一刻，就是怕有些人看了會怕。」
臨終被愛包圍
他也還原傅達仁臨終前情境，「在喝了藥之後就安詳睡著，一切都很平靜喜樂。」他透露，影片原本想自己留念，但想起爸爸臨死前努力推動安樂死合法化，給了他很大的勇氣，才把影片製作完成並公開，讓社會大眾能夠更了解安樂死。
傅達仁生前最後一刻的影片是由乾兒子李恕權掌鏡，在成立大會上看到影片，他解釋安樂死與自殺兩者差別，「自殺是充滿恨和憂鬱，安樂死則是被愛包圍。」他在拍攝傅達仁飲藥畫面時，對著傅達仁說：「我們打了非常漂亮的一仗！」他也力邀康康成為「安樂善終促進會成立大會」會員，康康當下也很乾脆繳了1000元入會費，力挺傅達仁生前遺願。
(中國時報)
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