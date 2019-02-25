康康老婆洗澡流產才知有孕

2019年02月25日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

51歲的康康和老婆張家霈結婚7年多，育有6歲兒子及剛滿月的女兒「小瑜兒」，他昨出席安樂善終促進會成立大會，看到傅達仁生前最後一刻的影片，讓他不免擔憂「不知道看不看得到孩子長大結婚生子」，所以只期望先把自己身體顧好，努力賺錢養家，不打算拚第3胎。

他和老婆為拚第二胎一波三折，他表示，之前老婆懷孕過2次都不小心流產，其中一次是夫妻倆到東京迪士尼玩，老婆因不知道自己已懷孕，洗完澡竟掉下一塊「仙草」，才知道自己早已懷孕，「因為當時懷孕才1個月，胚胎沒成型所以對身體並無太大影響，算是不幸中的大幸。」

康康表示，當時在不知情的情況下，老婆可能是過於勞累才會流產，當下只能安慰老婆與寶寶沒緣分，在力拚做人未果夫妻倆一度想放棄時，好友郁方41歲那年產女，還大方與康康分享為了懷孕戒吃牛肉，康康與老婆聽到也效法，果真一舉得女。

(中國時報)