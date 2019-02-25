馬俊麟妻怕羊水破上頭條

2019年02月25日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

演出民視八點檔《大時代》超級暖男「孫煥然」暴紅的馬俊麟，24日舉辦粉絲見面會，即將臨盆的老婆意外缺席，馬俊麟笑說，因為懷著雙胞胎的老婆3月1日將剖腹產，「肚子太大了，所以她自願不來，怕到現場萬一羊水破了，會變頭條！」不過他劇中弟弟「煥奇」黃少谷與配對搭檔王瞳倒是以神祕嘉賓身分現身，讓粉絲瘋狂尖叫。

王瞳早就預約好要當馬俊麟兩個兒子的乾媽，她除了站台與馬俊麟深情對唱〈緩緩愛〉，還送上「一日保母券」，表示將來願意無條件願意當兩個孩子的「一日保母」，哪知馬俊麟得寸進尺：「可不可以延長為一個月？」

兩人劇中曖昧無極限，戀情卻沒進展，王瞳形容：「我們兩個戀情真的很緩，很『樹懶』，大家覺得好像在一起了，但其實又沒有。」且至今最親密的一場吻戲，是王瞳跳起來親馬俊麟的額頭，「結果還吻到一堆頭毛，沒有溫度！」

初次演八點檔的黃少谷之前因演技生澀遭網友酸爆，馬俊麟曾提點他：「就像Kobe曾說過的，只要一直投籃，就能熟能生巧！」所以每次別人排完戲休息，他仍待在棚裡練習台詞，「我真的不敢休息！」

(中國時報)