吳宗憲紅包薄媽憂他不紅
吳宗憲主持中天《小明星大跟班》，日前錄影時分享包紅包經驗，他透露，過去曾包了一個紅包給媽媽，媽媽沒有當場打開，卻打電話安慰他說：「你最近是不是過得不好？人不可能永遠都是高的，有時候也會不好嘛！」一問之下才知道，媽媽摸了紅包後，覺得那年紅包變薄了，擔心他工作不順遂才這樣跟他說，後來他請媽媽馬上打開紅包袋，「結果她一打開破涕為笑，原本想說摸起來只有一張，其實是200萬的支票！」讓眾人驚呼：「也太大包了！」
節目中甄莉爸炮火猛烈，控訴家裡洗衣機壞了，要2個女兒出錢換新的遭拒絕，甄莉與妹妹反擊不是不願意出錢，而是看不慣哥哥不用出錢，甄莉爸再爆料說：「哥哥從沒有拿衣服回家洗，妳們2個結了婚還拿回來洗，妳們出應該的！」
沒想到甄莉秒回老爸說：「我包紅包給你，可以拿去買洗衣機！」老爸不甘示弱回嗆：「紅包就是紅包，怎可挪去做其他用途。」父女倆逗趣對話笑翻眾人。
(中國時報)
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