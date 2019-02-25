2019年02月25日 04:10 中國時報 報導林淑娟

由陳昭榮、葉全真創立的翰成數位直播近年成為直播電商龍頭，最近更加入旅遊元素，前進韓國做跨境直播電商節目。看好韓國首爾的服飾換季好時機，由韓貨採購經驗超過十年的「阿榮嚴選」直播主持人余政鴻（阿鴻）帶著葉全真與主播小延一起前進首爾，24日起連續3晚在韓國直播，結果堂堂「總經理」葉全真竟被當小助理使喚！

「阿榮嚴選」首次到韓國直播，除了熟門熟路的阿鴻帶著主播小延一起直播，身為總經理的葉全真也陪同。葉全真笑說，最近升格製作人的阿鴻很樂天，前一天才開完會討論好的行程，一早起床他統統忘了，害她得化身小祕書提醒阿鴻接下來的行程及注意事項，當阿鴻跟小延在街頭拍宣傳照片時，她幫忙拿兩個人外套，完全是總經理被當助理用。

一行人昨早直衝明洞拍攝宣傳照片並採購給直播粉絲的分享禮。葉全真笑說，因為要買很搶手的分享禮給「阿榮嚴選」的同學，終於親眼見識阿鴻的殺價本領，只見他溫柔地向韓國女店員出價、殺價，而且不等對方回答，直接把店員推去包貨，這招竟然兩家都殺價成功，阿鴻則略帶驕傲地說：「人長得帥還是有用的！」

(中國時報)