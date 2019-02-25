蔡琴話題口紅「你買不到」
蔡琴日前搽的粉紅色口紅，引發歌迷熱烈討論。
金曲歌后蔡琴日前登上大陸湖南衛視元宵晚會，獻唱〈你的眼神〉，獲得廣大回響，而她當天所搽的粉紅色口紅也引起許多網友討論，更被熱搜封為「死亡芭比粉」，對於網友詢問，蔡琴表示：「這個顏色你們絕對買不到。」並提到：「因為我的口紅都是自己調色的，這回調了6種顏色，沒想到大家討論的不是我的歌，而是我的口紅！」
61歲的蔡琴當天搽的螢光粉色系口紅，是很難以駕馭的顏色，沒想到被她詮釋得如此完美，因而引發討論。
她昨也宣布將推出全新巡演，預計將在7月起跑，跨足台灣、上海、北京、香港等近20個城市，目前正密集籌備巡演的內容。
唱周杰倫歌獲力挺
出道40年的蔡琴，擁有獨特嗓音，總給外界睿智形象，雖擅長演唱老歌也會不按牌理出牌、堅持走自己的路，她去年參加北京草莓音樂節，與新世代樂迷接軌，改編許多經典作，包括〈讀你〉、〈人生就是戲〉、〈張三的歌〉等，頗受好評。她也在東方衛視跨年晚會，選唱周杰倫熱門歌曲〈告白氣球〉，她說：「大家不要懷疑，我真的是蔡琴。」周杰倫還意外現身螢幕上，直呼：「唉呦，蔡姊不錯喔！」相當力挺。
(中國時報)
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