王欣晨赴韓高壓訓練最強練習生

2019年02月25日 04:10 中國時報 尤嬿妮

18歲新人王欣晨（Amanda）首張迷你專輯《UTOPIA夢托邦》，由台灣、韓國及美國團隊聯手打造，引進韓國最夯「迷你音樂卡KIHNO KIT」，專輯以一張音樂卡取代，打破CD框架。王欣晨10歲開始學才藝，15歲前往韓國接受練習生訓練，在韓國STC學院接受近2年的高壓訓練，受訓期間她每天睡不到5小時，清晨5點半便起床訓練，且搭配飲食控制相當辛苦，最終綜合評選各項目第一，成績優秀。

在韓國當練習生期間，各學員難免互相比較，只要稍微鬆懈就可能面臨淘汰，學院內有些人訓練超過6、7年都還沒出道，非常殘酷；不過，學員們也有共患難的趣事，大夥兒經常偷藏泡麵及零食，晚上在宿舍裡一起偷吃。

王欣晨為了家人希望在台灣出道，一年半前返台籌備專輯，這段期間她面對課業與演藝訓練的雙重壓力，除了上學之外，還接受各項演藝訓練課程，提早體驗人生不同面相。〈UTOPIA夢托邦〉25日起一連3天在HitFM首播。

(中國時報)