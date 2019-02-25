5566超時17分挨罰15萬

2019年02月25日 04:10 中國時報 尤嬿妮

王仁甫前晚在演唱會上賣力熱舞。（粘耿豪攝）

5566成軍17年23日首度攻蛋，唱到晚間11點17分才結束，超時17分鐘挨罰15萬，慶功宴上，孫協志坦言「看Rundown就知道會超時」，但認為表演細節、Talking都不能少；至於王仁甫表演時不慎跌倒，王表示因主舞台與延伸台間有縫隙，「我一腳踩下去不穩，後來用雙手撐起來，急忙起身繼續唱，當下只覺得好糗，怎麼一開場就摔倒。」被孫協志笑虧：「你搶新聞！來這招！」

王仁甫在演唱會上獨秀3分半鐘舞技，為12歲女兒苦練韓團BTS防彈少年團〈IDOL〉舞蹈，他說：「舞練得很快，記舞還OK，但要跟上（速度）很累，跳到最後都快往生。」結束到後台，女兒露出讚賞表情，直誇他「你今天比BTS還帥」，讓王仁甫相當感動。

演唱會尾聲，另一團員小刀助陣引爆高潮，未來有無可能加入王少偉，5人合體演出？孫協志委婉表示「也是有可能」，至於王少偉前晚有無送上祝福或到場欣賞？小刀則直言：「這個我回答你，沒有，謝謝。」前晚演唱會滿座，孫協志說，尚未有加場計畫，主辦單位則表示已有星馬等海外地區接洽。

(中國時報)