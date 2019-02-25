光良自製燈籠凹到手痛
光良日前與同事挑戰用鐵絲、玻璃紙製作「小豬」燈籠來跟歌迷拜年，他笑說：「沒做過，但我知道怎麼做。」當天先用手把鐵絲凹成燈籠的雛形，再用玻璃紙包覆，直呼：「這燈籠做到我手痛。」總共花費大約共10個小時完成，開心自評80分。
光良在家鄉馬來西亞從國小就開始用手邊的材料跟哥哥一起做燈籠，憶起馬來西亞只在中秋節做燈籠、台灣則是元宵節，「每一年都會在官網、臉書拍一些過年氣氛的影片，今年拍一些回憶兒時手作燈籠的影片跟大家拜年。」相當用心。
3月深圳巡演
光良今年過年期間在大馬陪伴家人，向來愛心不落人後的他，透過朋友介紹到兒童之家拜訪當地小朋友，也把屬於華人的過年氣氛帶給他們，「這熱心公益單位平時不僅教他們學中文、唱中文歌，也把華人年節的習俗，帶來歡樂分享給他們。」
他分享大馬過年氣氛很濃厚，每人都會親自手作餅乾、零食、年菜等，不過他正在巡演期間，為此忌口重口味的食物，擔心影響喉嚨狀況，因此無法大啖佳餚，笑說：「好可惜。」光良3月9日將在深圳舉辦「今晚我不孤獨」巡迴演唱會。
(中國時報)
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