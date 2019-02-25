高愛倫演技 梁修身讚美金馬級

2019年02月25日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

梁修身和周丹薇人手一本新書。（粘耿豪攝）

資深媒體人高愛倫24日舉行《此刻最美好》簽書會，現場星光雲集，演員周丹薇、導演梁修身和徐譽庭、較少在幕前露臉的的邱淑宜及主持人李秀媛也現身支持。高愛倫原想默默出書，但在各界好友催促鼓勵下才舉行簽書會，她笑言：「今天我沒邀明星，哪敢讓人家來搶我的鋒頭啊！」但緊接著霸氣表示：「所以這些人不是明星，是我朋友！」

周丹薇表示數十年前和高愛倫在亞太影展認識，剛好被安排當室友，2人父親恰好都是軍人，一見如故成為好友，之後和邱淑宜、阮虔芷、王淑娟、張瓊姿等人共組「美人幫」，高愛倫更是當年介紹她演出《我可能不會愛你》陳柏霖母親「老公主」的推手。

在職場不留遺憾

梁修身感嘆高愛倫當年身為影劇記者，難免得關注演藝圈男女情愛之事，但無論當事人之間有多少糾葛，在高愛倫筆下都能變成浪漫的愛情故事，不過他不忘打趣說：「還好我沒有這些事情讓她寫。」他更佩服高愛倫在退休後首度參演徐譽庭執導的《誰先愛上他的》展現精湛演技，直呼：「她根本應該入圍金馬最佳新演員和女配角！」透露未來也想找高愛倫演出。

該書迅速再版，高愛倫自剖書中主要三部分：工作、家庭和樂活。她想提醒社會新鮮人，「挫折難免都有，但是別有挫折感。」即使記者工作難免得罪人，她總是立刻解決，才能造就好人緣和好名聲，她也不避諱的書中寫出曾向林鳳嬌、陶晶瑩致歉，因此能自豪說，在職場沒留任何遺憾悔恨。

(中國時報)