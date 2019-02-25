影》永福樓最後一夜 滿客追憶41年口味
營運41年的老字號江浙餐廳「永福樓」，24日結束營業，昨晚8點30分，由永福樓經營者任意誠的長媳、公關陳羽珊帶領包括餐廳主廚、行政代表、外場等5人鞠躬致謝。陳羽珊表示：「天下無不散的宴席，永福樓在此告一個段落，希望未來能以全新面貌，再度為大家服務。」當關下鐵門、招牌熄燈，曾經引領風潮的老店在低溫冷雨中退場，繁華榮景不再，更見感傷。
永福樓經營者任意誠長媳、公關陳羽珊（中）率領餐廳幹部，鞠躬致謝、道別41年來支持的顧客。（粘耿豪攝）
位於台北市忠孝東路四段的永福樓，昨晚最後一夜湧入滿客，現場用餐年齡層落在50至70歲，雖以2至4人小家庭為主，也不乏三代同堂家庭，追憶41年來記憶中的口味。客人過先生說：「自一年前開始來永福樓用餐，第一次吃就覺得非常好，平均每個月都會來一次，當作家庭聚餐。」永福樓雖以江浙菜為主，但也有其他口味，價錢經濟實惠，過先生對永福樓歇業感到惋惜。
41年老字號永福樓，昨晚最後一晚營業、店內座無虛席。（粘耿豪攝）
服務20多年的陳主廚表示：「感觸很深，雖然外面已有許多業者在找，但仍希望老闆做下去，能與老闆一起打拚。」在永福樓工作30多年的行政代表郭小姐說：「不捨的心一定有，若能再度開業，希望能夠再跟隨老闆。」外場幹部黎小姐服務37年，僅以6字表達：「感到非常不捨。」
將更貼近年輕族群
永福樓歷經兩任經營者，前任經營者葉先生經營11年後，由現任董事長任意誠接手迄今30年，期間曾是台北政商人士聚會場所，昨晚包括前台北市長郝龍斌、市議員徐弘庭、中廣董事長趙少康、民進黨祕書長羅文嘉等人皆到場用餐。
永福樓是否另覓地點重新開張？公關陳羽珊說：「目前已積極尋找重新開業的地點，也有百貨業者邀約，但在價格及地點上仍將再討論。」唯一可以確定的是，今年永福樓不會再次開業，若未來再開業，將維持菜色、口味不變，團隊會再討論未來營運、行銷方向，讓永福樓更貼近年輕族群。
(中國時報)
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