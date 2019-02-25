陳昇組女團飄粉紅純愛Fu

2019年02月25日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

陳昇、茄子蛋、嘻哈饒舌歌手國蛋GorDoN將一同參與Legacy舉辦「鐵漢柔情」系列演唱會，陳昇表示，這次邀5位美少女樂手組期間限定女團「純情少女組」，走日系漫畫風，他笑說：「只要跟音樂有關、我還是很愛玩，讓你們見識鐵漢大叔純情的一面，難得有這樣的『沙畢斯』（台語），絕對是我最粉紅純愛的一場演出，如果現場感動噴淚可別怪我。」

搖滾樂團「茄子蛋」去年奪下金曲獎最佳新人跟台語專輯，聲勢不同凡響，作品〈浪流連〉、〈浪子回頭〉大受好評，他們說：「能在許多城市巡演後回到熟悉的Legacy太溫馨了，感謝大家支持讓我們能在這裡場場完售。」並提到這次將帶來絕無僅有的限定演出，「光是想到演出內容就令我們無比激動，一定會給樂迷最『鐵漢柔情』的驚喜。」

此外，茄子蛋「想妳的彼暗」巡迴最終加場、陳昇兩夜限定「穗花高校」將分別在Legacy台北、Legacy台中開唱，門票於25、26日開賣。

(中國時報)