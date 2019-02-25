張震巧遇娜歐咪沒聊時尚聊影展

2019年02月25日 04:10 中國時報 徐桐炘 ）

張震23日現身米蘭秋冬時裝周，他是今年品牌創始人喬治亞曼尼（Giorgio Armani）親自確認邀請的唯一亞洲藝人，在後台與對方見面，透露高齡84歲的亞曼尼精神不錯，「覺得他很友善又很有才華。」張震還和合作過《詭絲》演員張鈞甯重逢，微博出現2人和工作人員合照，張震經紀公司表示，「就剛好大家在米蘭，一起吃了飯。都是敘舊而已。」

張震在看秀後台還遇見好萊塢明星娜歐咪華茲（Naomi Watts）、羅莎蒙派克（Rosamund Pike）、亞曼尼的演員姪女Roberta Armani等人，大家知道他是去年坎城影展競賽評審，紛紛詢問他在坎城的經歷。

多次造訪米蘭，張震對當地美食和氣氛印象深刻，最遺憾是每次行程都太趕，此行無法旅遊，仍無緣親眼見到達文西壁畫鉅作《最後的晚餐》，除了外出用餐，只能就近逛書店。

(中國時報)