My egg母雞吃益菌住豪宅

2019年02月25日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

乾淨「飼養環境」不僅能杜絕病蟲滋生，更能確保母雞身體健康，產出雞蛋品質有保證。（粘耿豪攝）

健康雞蛋（左）外殼帶有自然油亮感，反之母雞產道受損生下蛋體（右），外觀暗易有斑點。（粘耿豪攝）

新鮮雞蛋「不洗選」，常溫保存15天，冷藏可維持30天風味不變。（粘耿豪攝）

優良雞蛋的「蛋黃」濃稠香醇，深受老饕喜愛。

品牌蛋「My egg」強調從源頭嚴格把關，提供消費者美味雞蛋。（粘耿豪攝）

品質優良雞蛋「蛋黃」扎實濃稠，可插入多根牙籤無破裂。（粘耿豪攝）

My egg APP載點

2017年起，台灣雞蛋首度被驗出芬普尼超標，由於雞蛋是民生必需品，出現可能致癌的嚴重食安問題，讓國人震驚！繼而，舊曆年前，市場上即出現雞蛋供應不足的情況，衍生消費者搶購，問題迄今未解。另外，市場上又出現知名品牌雞蛋被踢爆造假情事，標榜的高貴蛋根本是貴而不實，「缺蛋、毒蛋、貴蛋」遂成為網路熱議焦點，如何選擇「好」雞蛋，成現今家庭主婦的新課題。

全台「缺蛋」恐慌，自農曆新年前持續延燒，部分超商暫停販售茶葉蛋，台鐵便當也出現滷蛋換2顆魚丸情形，由此即不難窺見缺蛋是不爭的事實。

據統計，全台新鮮雞蛋單日用量約9.5到9.8萬箱，2月學校開學後，每日用量提高至10萬箱以上，以每箱200顆計算，單日需求量達到2000萬顆，近期養雞場出現嚴重「雞荒」問題，造成「蛋荒」問題湧現，消費者人心惶惶。農委會雖從美、日兩地引進460萬顆雞蛋救急，搭配南蛋北調策略，仍顯緩不應急。

為何出現缺蛋潮？主要歸因於健康母雞數量不足，無法供應每日所需蛋量。農委會表示，2018年南部縣市受到823水災衝擊，多處雞舍泡水損壞，造成大量雞隻死亡，加上去年暖冬效應發威，中南部日夜溫差超過10度，產蛋率大幅下降。再者新年蛋市休市，多數蛋農趁此機會，將老母雞「汰舊換新」，加上今年春節較往年長，部分雞舍提高老母雞淘汰量，也是產蛋量不足的原因。

至於「毒蛋」，來自於禁用殺蟲劑「芬普尼」，長期食用含芬普尼食物，有致癌症元凶之一。早年傳統雞舍養殖為確保雞蛋品質，常在雞糞噴灑芬普尼水懸劑，消滅附著於羽毛根部的雞蝨，維持良好產蛋率，但是透過皮膚滲入雞隻體內的芬普尼，部分殘留於雞蛋中，進而影響食用者健康。

如何在禁用普芬尼與維持產蛋品質間取得平衡，考驗業者功力，My egg雞蛋農場產銷平台副總李巧羚成功找出解決方案，強調從源頭控管雞隻「飼育環境」、杜絕害蟲滋生，達到不使用藥物，健康母雞也能生出好蛋。

除了毒蛋外，蛋價也飆出20年來新高價，據中央畜產會資料，雞蛋產地價格每台斤落在36.5元，市場批發價高達45元，相較年前每台斤43元漲價2元，「貴蛋」讓每天買菜的家庭主婦很有感，直呼荷包縮水吃不消，顯見市場實際售價，對民眾感受影響很大，也為雞蛋市場投下震撼彈。

選蛋謹記4字訣

市場上雞蛋品牌眾多，有的品牌雞蛋，貴得讓一般主婦根本買不下手，李巧羚分享挑選祕訣，謹記「望、彈、聽、聞」4字訣，挑選雞蛋不頭疼。盒裝蛋優先選擇品牌雞蛋作為識別，首先「望」觀察蛋殼光澤度與顏色，健康雞蛋外觀油亮，無明顯斑紋；其次可用手指輕「彈」蛋殼，優質雞蛋殼有厚實感；「聽」指的是新鮮雞蛋含水量高，輕搖不會有晃動感；最後敲破雞蛋時，好蛋的蛋黃飽滿圓潤，蛋白色澤晶瑩剔透、無雜質，靠近「聞」無腥臭味，這種蛋民眾可安心食用。

想找出好蛋祕密，走一趟彰化大城鄉「My egg雞蛋農場」便知，推開大門，兩棟直立式蛋雞養殖設備映入眼簾，有別傳統雞舍開放式環境，室內採全密閉式水簾飼養，配備自動化養殖系統，整潔環境讓人耳目一新。

優質飼養3關鍵

室內少了雞糞臭味，耳邊傳來充滿元氣的母雞啼叫聲，雞舍主人李巧羚笑著說，好的雞蛋來自健康母雞，雞隻擁有好心情且充滿活力，才能生出美味雞蛋，有別坊間單籠飼養7至9隻，每籠6隻提供母雞活動空間，強化身體素質。

My egg雞蛋農場耗資1750萬打造，最大在養量2萬5000隻，每日產蛋量達2萬顆以上，產蛋率約8至9成。李巧羚指出，「環境控管」、「水質」與「配方飼料」是建構好蛋的黃金鐵三角，其中「環境控管」指的是透過自動化給水、給料、拖糞、集蛋及室內恆溫機制，減少雞舍人員進出頻率，而雞舍內牆比照高科技廠無塵室庫板建造，能有效達到密閉養殖功用；飲食方面，則選用「過濾水」和「配方飼料」，以基礎飼料為底，添加酵素、益生菌及黃金蟲草，為雞隻健康注入強心針。

苗豐養殖生技旗下品牌My egg，秉持「我用心養雞，您安心吃蛋」精神，有別市售水洗蛋，強調「不洗選」，養殖時蛋糞分離，搭配獨立收蛋輸送線，常溫保鮮15天，冷藏長達30天風味不變；同時為維持高產蛋率，生育滿1年母雞即汰舊換新，確保每顆蛋品質最佳；有別傳統通路販售，打造創新「產銷合一」平台，民眾下載「My egg」APP參與認養，成為雞蛋小農，為食安親自把關。

(中國時報)