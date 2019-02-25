Mercedes-Benz C-Class最暢銷家族

2019年02月25日 04:10 中國時報 報導陳大任

2.Mercedes-Benz C-Class尾燈為C型狀導光條，一眼即可辨識為新款車，圖為C180，售價196萬元起。（陳大任攝）

3.Mercedes-Benz C-Class C300售價270萬元起，試駕車車身選配風信子紅特殊車漆、19吋AMG多輻式亮黑色輕合金輪圈。（陳大任攝）

4.C300試駕車中控台為霧面黑色梣木、車門扶手為鋁質飾板。（陳大任攝）

5.C300試駕車內裝選配馬鞍棕／黑雙色搭配，顯得豪華大器。（陳大任攝）

6.Mercedes-Benz C-Class車頭採用新設計的保桿、水箱護罩，圖為C200，售價218萬元起。（陳大任攝）

7.拍攝Mercedes-Benz C-Class旅行車時，狼狗跑來搶鏡。（陳大任攝）

8.C180 Estate行李廂底板平整，兩側可置物並附充電插孔，試駕車還配有電動傾倒後座椅功能。（陳大任攝）

9.可摺疊的置物箱，平時收納於底板下方，不占載物空間。（陳大任攝）

10.Mercedes-Benz C-Class Estate旅行車擁有最佳的實用性，圖為C180 Estate，售價203萬元起。（陳大任攝）

11.Mercedes-Benz C-Class Coupe雙門跑車擁有最美身影，圖為C180 Coupe，售價205萬元起。（陳大任攝）

Mercedes-Benz C-Class動力/車型編成

想認識一家人，當然是全家成員都在的時候最好，長相、個性的差別一下就看出來。試車也一樣，有個難得機會，讓我一次試到最新改款的Mercedes-Benz C-Class轎車、旅行車和雙門跑車，那次活動敞篷車也出現了，可惜AMG車系缺席，沒辦法拍成全家福。

貼心收納箱 方便裝載

台灣賓士亦打破往例，首度同步發表C-Class全家族車型，Mercedes-Benz有C180、C200和C300等3種車型，分別配置1.6L渦輪增壓、1.5L渦輪增壓EQ Boost及2.0L渦輪增壓等3款動力，對應提供包含轎車、Estate旅行車、Coupe雙門跑車、Cabriolet敞篷車；Mercedes-AMG C43 4MATIC採用V6 Biturbo引擎，4個車型都有，加總下來多達12款。

從規格數據來看，4個車型的車寬都相同（1810mm），旅行車最長（4702mm）也最高（1457mm），行李廂容量460L，但是放倒後座、打平裝載空間時，可擴大至1480L，是裝載彈性最高的車款，試駕的C180 Estate行李廂底板下還配有一個可摺疊的收納箱，方便車主臨時需要裝載零星物品之用，是相當貼心的配件。

雙門跑車身形最為低矮（1405mm）、行李廂容量380L，但是造型卻是全車系中最酷的，尤其從側面看去，無窗框設計顯得更加時尚優美；試駕車C180 Coupe配置擁有156hp／250Nm最大動力輸出的1.6L渦輪增壓引擎，並搭配舒適型懸吊系統，表面看起來此車似乎是溫和型的雙門跑車，但實際駕馭起來還是可以很流暢的。

敞篷車行李廂容量最小，關篷時的裝載容量也只有300L上下，但開篷時卻能提供乘員無可取代的開闊感受；C180、C300的轎車行李廂容量455L，但C200因為採用最新EQ Boost免插電輕型複合動力系統，車後增加有48V鋰電池模組等零件，行李廂容量略減20L。

採用EQ Boost技術的C200有轎車及敞篷車兩種選擇，這次試駕到的是C200轎車，在廠方提供的資料裡，這套系統的優點包括動力強化，原本1.5L引擎184hp／280Nm的動力輸出再加上EQ Boost 14hp／160Nm的動力，可增加14hp／20Nm的綜效動力輸出，引擎轉速在2500rpm內即可明顯感受扭力增益，簡單說就是起步更加輕盈、輕快，加上啟動馬達發電機可於啟動時快速帶動引擎，有效降低震動產生的不適感。

滑行熄火 聰明省油耗

此外，「滑行熄火」功能是這次試駕途中最有趣的體驗，在ECO駕駛模式下、車速在40-160km／h之間處於滑行狀態，系統就會自動關閉引擎，儀表轉速指針馬上掉到0，一旦有加速需求，輕踏油門即見轉速指針跳起，就像引擎立即被喚醒一樣，速度就上來了，而且啟動引擎時幾乎感受不到震動。廠方表示，這套技術可節省最多10％油耗。

這次試駕車當中，C300轎車是另一亮點，因為是台灣賓士首度引進的車型（改款前為C250），此車配置2.0L渦輪增壓引擎，擁有258hp／370Nm最大動力輸出，0-100km／h的加速可在5.9秒完成，唯一有些可惜的是，試駕車配備的是舒適型懸吊，雖然在山路上的動態表現相當靈活暢快，但市售款為標配跑車化懸吊系統，更加令人期待。

(中國時報)