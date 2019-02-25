LEXUS冠名贊助《獅子王》

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳大任 報導

LEXUS冠名贊助音樂劇王者之作《獅子王》。（和泰汽車提供）

豪華品牌贊助活動不斷，近年LEXUS致力於將「Experience Amazing」品牌精神體現在多元車主服務之中，除了駕乘品質、售後服務，更結合音樂、藝文、旅遊等主題。

睽違11年，LEXUS首度將百老匯音樂劇《獅子王》帶來台灣；台灣賓士旗下Mercedes-Benz與smart則攜手Live Nation理想國演藝冠名贊助美國流行天團Maroon 5魔力紅演唱會。

百老匯音樂劇《獅子王》展開20周年全球巡演，最初首演至目前為止，已在全球累計超過9500萬人次觀賞，已經超越音樂劇史上任何其他指標性的娛樂藝文表演。《獅子王》將於7月20日起在台北小巨蛋演出，LEXUS特別給予LEXUS車主95折購票優惠，共有11場次。

台灣賓士針對冠名贊助Maroon 5魔力紅演唱會舉辦「入主A-Class A 250 搖滾區VIP非你莫屬」送票活動，憑邀請函及門票還可於演唱會開場前至高雄國家體育場外「Mercedes-Benz星光酒吧」享用精緻點心及飲品，只有20組機會。

(中國時報)